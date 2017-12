Técnico do Milan ironiza Parreira O técnico Carlos Alberto Parreira conseguiu criar mais um inimigo, além de grande parte da torcida paranaense que assistiu ao decepcionante empate contra o Uruguai na quarta-feira: Carlo Ancelotti, técnico do Milan. Ancelotti ficou indignado ao saber que o treinador da seleção brasileira havia acusado o italiano de atrapalhar o trabalho, ao não escalar juntos Rivaldo e Kaká. Ancelotti também não quer ser responsabilizado pelos gols que o reserva de luxo Rivaldo desperdiçou diante dos uruguaios. A resposta do técnico italiano foi bem dura. Ele deixou claro que Parreira tem de cuidar da seleção do Brasil e assumir a sua responsabilidade pelos resultados ruins. "Faz-me rir que digam que Kaká e Rivaldo possam atuar juntos no Brasil e não no Milan. O problema é simplesmente a concorrência aqui", ironizou Ancelotti.