Técnico do Milan não se preocupa com seu fraco desempenho

O brasileiro Leonardo, técnico do Milan, disse nesta terça-feira que não se preocupa que sua posição esteja em jogo por causa dos últimos resultados negativos. O time é o atual 11.º colocado no Campeonato Italiano.

No último domingo, o Milan apenas empatou com o Bari em casa e agravou os rumores da saída de Leonardo por causa do fraco desempenho.

"Um treinador está sempre em discussão, mas para mim a coisa é menos importante, por isso não me preocupo", disse Leonardo, um dia antes do jogo contra o Zurique, pela Liga dos Campeões.

O brasileiro garantiu que na disputa desta quarta-feira, contra os suíços, o time será um "Milan da Liga dos Campeões". Na competição europeia, que está na segunda rodada, o clube de Milão jogou uma partida, contra o Olympique de Marselha, e venceu por 2 a 1 fora de casa.

"Nesses momentos, qualquer partida pode parecer uma reviravolta. No entanto, procuramos aquela competência que nos permite sermos constantes, e se fizermos um bom jogo, então teremos a confirmação", continuou.

Os jogadores concordam que os resultados do Milan precisam melhorar. "Estamos todos conscientes de dever fazer mais e mais rapidamente. Leonardo nos pede para interpretar de maneira diferente o mesmo formato, mas, mais do que qualquer coisa, notamos que é fundamental a atitude com que entramos em campo", disse o meia Massimo Ambrosini, capitão do Milan.