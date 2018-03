Técnico do Milan nega saída de Rivaldo O técnico do Milan, Carlo Ancelotti, garantiu nesta segunda-feira que Rivaldo continuará defendendo a equipe na próxima temporada. Segundo o treinador, o jogador é muito útil à equipe, que nesta terça-feira faz o primeiro jogo da final da Copa da Itália, contra a Roma ? Rivaldo está escalado ? e no dia 28 decide, contra a Juventus, em Manchester, a Liga dos Campeões da Europa. ?Certamente ele encontrou dificuldades nestra campanha, mas ainda há tempo de dar contribuição. E na próxima campanha pode fazê-lo muito bem?, disse Ancelotti. ?Grandes campeões às vezes demoram a ambientar-se quando mudam de equipe.?