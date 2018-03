Técnico do Mogi comemora folga na tabela A vitória de 2 a 0 sobre o São Raimundo marcou a estréia do técnico Jorge Raulli no comando do Mogi Mirim e quebrou uma série de sete jogos sem vitórias. O novo treinador ainda comemorou a folga de dez dias na tabela do Campeonato B rasileiro da Série B. "Vamos enfrentar a Portuguesa daqui a dez dias. Teremos tempo para trabalhar e tentar impor aos jogadores a minha filosofia de trabalho", finalizou o novo técnico do Mogi Mirim. Outro motivo de alegria do treinador é o fato de que o lateral esquerdo Alessandro, o volante Moisés e o meia Batista, que cumpriram suspensão automática e não atuaram contra o São Raimundo-AM, estão liberados para a próxima partida pela 15ª rodada da Se gunda Divisão. REFORÇO: O Mogi Mirim anunciou a contratação do zagueiro Marcão. O jogador, que tem passagens Guarani-SP, Juventude-RS, Botafogo-RJ, Internacional-RS, Cerro Portenho (Paraguai), entres outros, já está treinando e aguarda apenas a liberação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para fazer sua estréia.