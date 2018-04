Técnico do Monaco nega castigo e diz que 'preservou' jovem Mbappé 

O técnico do Monaco, Leonardo Jardim, negou nesta quarta-feira que tenha deixado o atacante Kylian Mbappé no banco de reserva no segundo jogo do time no Campeonato Francês como forma de punição. O jovem de 19 anos não entrou em campo na goleada dos monegascos sobre o Dijon por 4 a 1.

"Não temos por hábito castigar os jogadores, pelo contrário, é para protegê-lo. Com tanta coisa à volta de um menino de 18 anos, a nossa obrigação é protegê-lo", declarou o treinador em entrevista coletiva. A medida, segundo ele, partiu do clube e da comissão técnica.

A razão principal alegada pelo português para tomar a decisão é que Mbappé não está totalmente focado no time. "A minha filosofia é jogar com os jogadores que estão disponíveis 100% para o grupo. E Mbappé não está 100%, ele não está em forma neste momento. É normal, se outro jornal propuser a vocês pagar 15 vezes mais do que ganham, vocês vão escrever menos", afirmou Leonardo Jardim.

Mbappé chamou a atenção de diversos times durante a temporada 2016-17, em que foi o principal destaque do Monaco campeão francês e semifinalista da Liga dos Campeões. O jovem foi especulado no Real Madrid ao longo de todo o período sem jogos, e a mídia espanhola disse que o clube da capital teria oferecido até 180 milhões de euros (R$ 666 milhões) por ele. Contudo, segundo veículos franceses, a chegada de Neymar ao PSG, teria mudado a cabeça do atacante, atraindo-o a fazer dupla com o brasileiro em Paris.