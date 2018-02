Técnico do Once Caldas pede demissão O Once Caldas está à procura de um novo técnico. Nesta segunda-feira, Luis Fernando Montoya entregou o cargo, antes mesmo de a delegação deixar o Japão, onde no domingo o time colombiano perdeu nos pênaltis para o Porto a decisão do Mundial Interclubes. A chegada da delegação do Once Caldas só está prevista para quarta-feira na cidade de Manizales. A imprensa local criticou o futebol defensivo do time na final com o Porto.