Técnico do Pachuca põe 'culpa' da eliminação em Deus

O técnico do Pachuca, Enrique Meza, afirmou que estava satisfeito com o desempenho de sua equipe na derrota deste domingo para o Etoile Sportive du Sahel, da Tunísia, e assegurou que "Deus não quis" que os mexicanos se classificassem no Mundial de Clubes da Fifa. Veja também: Noticiário completo do Mundial de Clubes da Fifa "As únicas verdades incontestáveis são as de Deus e neste domingo Ele disse não ao Pachuca", afirmou Meza, que demonstrava abatimento na entrevista coletiva posterior à partida disputada no Estádio Nacional de Tóquio. O técnico da equipe mexicana ressaltou ainda o "bom trabalho" realizado por seus homens diante do Etoile du Sahel, apesar da derrota em uma "partida muito difícil e contra um rival que jogou na defesa". "A equipe jogou muito e fez o que tínhamos estabelecido, apesar de não termos conseguido marcar pelo menos um gol", afirmou. O treinador mexicano disse ainda que "a vitória do Etoile du Sahel foi merecida", porque eles marcaram um gol, enquanto o Pachuca "tinha a posse de bola, mas não conseguiu fazer melhor". Meza afirmou também que "não há motivos para se envergonhar do resultado". "O Pachuca conseguiu coisas importantes, mas disputou 90 partidas nos últimos meses. Agora é preciso descansar, e em pouco tempo voltaremos depois com novos brios", afirmou o técnico. O Etoile du Sahel venceu, na madrugada deste domingo, o Pachuca por 1 a 0, e garantiu sua vaga nas semifinais do Mundial de Clubes da Fifa. O único gol da partida foi marcado por Moussa Narry, aos 40 minutos do segundo tempo. O Etoile du Sahel disputa agora com o Boca Juniors, campeão da Libertadores da América, uma vaga na final do Mundial de Clubes. A semifinal acontece na próxima quarta-feira, às 8h30 (de Brasília), em Tóquio.