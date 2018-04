Técnico do Palmeiras admite que torceu para primeiro tempo acabar

Apesar da goleada de terça-feira por 5 a 1 sobre o Sampaio Corrêa, no Allianz Parque, o técnico Oswaldo de Oliveira ficou preocupado com os espaços dados pela equipe do Palmeiras depois do terceiro gol. O problema, segundo o treinador, é que o time acabou se acomodando e quase pagou caro por isso. Foram duas bolas na trave e uma grande defesa do goleiro Fernando Prass.

"Houve um momento de empolgação após o terceiro gol e esqueceram do equilíbrio entre marcação e ataque, que estava ocorrendo. Na Copa do Brasil não pode cometer esse tipo de erro, porque não tem como correr atrás na próxima rodada se levar o gol. Isso foi falado para eles já no vestiário. Essa é uma situação que não pode acontecer", comentou o treinador.

Sincero, Oswaldo admitiu que não sabe explicar o motivo do time ter atuado tão mal no primeiro tempo. "Infelizmente, às vezes acontece essas coisas. A gente trabalha muito para evitar isso. Faz por onde, conversa, treina, procura criar situações, mas, infelizmente, algumas vezes as coisas são superiores ao que queremos. Foi difícil eles (jogadores) se entenderem no primeiro tempo", analisou.

Sem saber o que fazer na primeira parte da partida, restou ao treinador torcer para que o time perdesse por apenas 1 a 0 até o intervalo. "Eu estava torcendo para acabar o primeiro tempo para organizar, pois precisávamos trocar uma peça. Hoje passava mais pela troca do que pela conversa. A entrada do Robinho facilitou muito. Quando tivemos um meia jogando de volante, viramos o jogo e marcamos cinco gols", lembrou.

O fato de contar com três jogadores com pouco ritmo de jogo, na opinião do treinador, pesou na movimentação e compactação da equipe. "O Wellington só tinha jogado como lateral contra o Corinthians, foi praticamente a estreia do Egídio, e o Amaral voltou ao time somente agora. Eram três jogadores que não vinham atuando. Situação que, às vezes, temos que superar. Isso colaborou muito para a situação do primeiro tempo", completou.

Classificado para a terceira fase, o Palmeiras espera o vencedor do confronto entre ASA e Vitória, que fazem o jogo de ida na quarta-feira, em Arapiraca. O elenco alviverde se reapresenta na tarde desta quarta-feira, na Academia de Futebol, e inicia os trabalhos visando o jogo com o Joinville, domingo, às 18h30, em Santa Catarina.