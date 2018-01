Palmeiras esconde treino antes de 'decisão' contra o Inter

O técnico Marcelo Oliveira decidiu esconder os últimos preparativos para o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, entre Palmeiras e Internacional, nesta quarta-feira, no Beira-Rio. Repetindo o que a maioria dos treinadores faz em momentos decisivos, o treinador permitiu que apenas os primeiros 15 minutos do treino fossem acompanhados pelos jornalistas. A atividade foi realizada no CT do Grêmio na tarde desta terça-feira, em Porto Alegre.

O atacante Dudu, suspenso apenas no Campeonato Brasileiro, treinou normalmente e deve voltar à equipe depois de cinco jogos - ele ainda tem de cumprir mais uma partida. Há uma pequena dúvida entre Dudu e Rafael Marques, que atuou bem nas duas últimas partidas. As maiores chances, no entanto, são para Dudu. Contratado pelo Palmeiras justamente do Grêmio, Dudu se reencontrou com ex-colegas e funcionários do clube.

Outra dúvida é sobre o substituto do volante Thiago Santos, que não pode atuar contra ter jogado pelo América-MG na competição. Amaral deve ser o substituto. O zagueiro Leandro Almeida e o atacante Alecsandro também não podem atuar, mas são reservas. O meia Zé Roberto foi vetado pelo departamento médico por causa de dores musculares.