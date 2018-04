Técnico do Palmeiras pede clima tranquilo contra o Cruzeiro

As declarações polêmicas do volante Fabrício, rebatidas pelo meia Diego Souza, aumentaram a tensão para o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, quarta-feira, no Mineirão. O técnico Muricy Ramalho, porém, tratou de minimizar a polêmica e pediu tranquilidade para o confronto.

"Ninguém aqui pode responder pelo Fabrício. Mas acho que não podemos fazer disso uma tempestade. O Adilson sabe controlar seus jogadores e eu também. Tenho certeza que a partida será disputada somente no campo", afirmou, evitando rebater as críticas de Fabrício ao comportamento de Diego Souza em campo.

Muricy aproveitou para elogiar o trabalho de Adílson Batista à frente do Cruzeiro. "É um treinador que tem demonstrado virtudes, e além de ótimo profissional, é uma pessoa íntegra e de caráter. Ele quando jogador já era um líder e tem demonstrado isso também como treinador", comentou.