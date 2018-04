Técnico do Paraguai chora em missa por Cabañas

O técnico da seleção paraguaia, Gerardo Martino, chorou muito neste sábado em missa realizada pela saúde do atacante Salvador Cabañas, que está internado em estado grave desde o início da semana após ser baleado na cabeça.

A missa foi realizada no centro de treinamentos da seleção paraguaia, no povoado de Ypané, a cerca de 40 quilômetros de Assunção, capital do país. De pé em frente a um altar instalado ao ar livre, Martino não resistiu e chorou bastante durante a reza do Pai Nosso.

Além do treinador argentino, que se retirou da missa sem dar declarações, estavam presentes também os membros da comissão técnica da seleção paraguaia.

Cabañas pertence ao América (México) e foi um dos grandes destaques do Paraguai durante as Eliminatórias da Copa do Mundo da África do Sul.