Técnico do Paraná ainda faz mistério O técnico do Paraná Clube, Saulo de Freitas, vai definir a equipe que enfrenta o Grêmio, aamnhã, às 16 horas, no Estádio Olímpico, apenas momentos antes da partida. Sem poder contar com Fernandinho, ele tem como opções Éverton, que seria mais ofensivo, ou Émerson, caso opte pela cautela. "Não temos um jogador específico para a função do Fernandinho. Então, vamos para o segredo", disse Saulo. No entanto, ele dá pistas de que Éverton tem mais possibilidades de entrar, apesar de ainda não ter iniciado nenhuma partida como titular no atual campeonato. "Não podemos mudar nossa maneira de jogar", afirmou o técnico. Saulo tentou dar tranqüilidade para seus jogadores. "A responsabilidade é toda do Grêmio", discursou. "O Paraná está há seis partidas invicto, está numa situação boa, e o Grêmio tenta fugir do rebaixamento." No entanto, para o atacante Renaldo, a responsabilidade é do Paraná. "O Paraná é que tem obrigação de ganhar", afirmou. "Mas a gente vai com tranqüilidade."