Técnico do Parma é demitido na Itália O técnico do Parma, Silvio Baldini, foi demitido nesta segunda-feira, em conseqüência da má fase do time no Campeonato Italiano. A derrota para o Livorno, por 2 a 0, na última rodada, foi a gota d´água. A diretoria do clube designou o auxiliar Daniele Zoratto para ocupar o cargo em caráter provisório. O Parma está em 18º lugar, com 12 pontos, na zona de rebaixamento do Campeonato Italiano.