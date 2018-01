Técnico do Paulista aposta na classificação A derrota para o Ceará na última rodada deixou o Paulista em situação delicada no Campeonato Brasileiro da Série B. Com 29 pontos e na décima posição, o técnico Zetti, mesmo perdendo três lugares na tabela de classificação, acredita que seu time garantirá uma das oito vagas restantes na fase final. "O Paulista só depende de suas próprias forças. O time está fazendo bons jogos, o que me deixa confiante quanto à classificação", explicou o treinador. O Paulista volta a campo no próximo sábado, às 16 horas, contra o Botafogo, no estádio Caio Martins, em Niterói. Depois recebe a Anapolina em Jundiaí e, por fim, vai a Araras enfrentar o União São João. O time está completo e, segundo Zetti, "em ótima forma física".