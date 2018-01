Técnico do Paulista proíbe firula Normalmente o técnico Edson Vallandro, do Paulista, é mal-humorado e de poucas palavras. Mais difícil ainda é quando seu time perde, como aconteceu quinta-feira à noite, diante do Santos, por 3 a 2. Na sua opinião, a grande lição tirada na Vila Belmiro é que "a firula não funciona no futebol". Este conceito pessoal ele deixou bem claro para seus jogadores ainda no intervalo do jogo. Aos gritos e aparentando muito nervosismo, fez questão de deixar explícita a sua posição. "Ficamos o primeiro tempo dando passa de trivela e inventando. Futebol tem que ser curto e grosso, sem inventar", comentou. Alguns jogadores concordaram com o técnico, como por exemplo o zagueiro Anderson, que lembrou o fato do time ter melhorado no segundo tempo após levar bronca do treinador. O Paulista, agora, terá que recuperar os pontos perdidos na partida contra o Santo André, domingo, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. A principal novidade pode ser a entrada de Edu Esídio no ataque no lugar de João Paulo.