Técnico do Paysandu esconde a escalação O treinador Ivo Wortmann já tem nacabeça, mas não revela para ninguém, qual o substituto do artilheiro Vélber, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, na partida deste sábado contra o Fluminense, no Maracanã. Ele treinou Júnior Amorim, Lecheva e Rogerinho no time principal, fazendo mistério sobre qual dos três escolherá paraa vaga. "Nos vestiários do Maracanã eu direi quem começa jogando". Se prevalecer o estilo cauteloso de Wortmann, no entanto, o dono da posição de Vélber deverá ser o experiente Rogerinho, que atuou na posição na vitória dos paraenses contra o Vasco, em São Januário.