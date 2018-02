Técnico do Peru diz que Brasil sub-20 ´não é do outro mundo´ A goleada da seleção brasileira sobre o Chile, por 4 a 2, não assustou o técnico do Peru, Luis Pavoni, que acredita que seus jogadores podem superar os brasileiros no duelo válido pela segunda rodada do Grupo A do Sul-Americano sub-20, competição que classifica duas equipes para os Jogos de Pequim. "Vimos o jogo brasileiro", contou o treinador. "Não foi uma coisa do outro mundo. É só tomarmos as precauções necessárias para vencer. Nosso ponto principal será a marcação por zonas, pois é a melhor forma de bloquear a articulação dos jogadores mais habilidosos." Apesar da confiança, Pavoni lamenta a perda do atacante Daniel Chávez, considerado o melhor jogador da seleção. "Ele teve uma lesão e não poderá nos acompanhar. Entretanto, formamos um grupo e temos de buscar elementos para fortalecer o nosso trabalho." O duelo entre Brasil e Peru acontecerá nesta terça-feira, às 23 horas de Brasília.