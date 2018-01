Técnico do Peru é multado por negar balada no Japão O técnico da seleção do Peru, Julio César Uribe, foi multado nesta quarta-feira em 30% de seus vencimentos pela Federação Peruana de Futebol por ter mentido sobre sua ida a uma discoteca após a derrota por 2 a 0 para o Japão, no dia 24 de março, em Yokohama. Uribe havia negado a notícia publicada nos jornais peruanos, afirmando tratar-se de um conchavo para derrubá-lo do cargo. No entanto, teve de voltar atrás após os diários mostrarem provas de sua "escapada". "Eu não deveria ter saído. Assim, não criaria este escândalo. Fiz mal, e isso não voltará a acontecer", disse Uribe, nesta segunda-feira, em entrevista ao programa "Central Deportiva", da emissora a cabo CMD. "Não nos desagradou a ida de Uribe a uma discoteca depois do jogo com o Japão. O que nos desconcertou é o fato de ele ter negado", disse o presidente do comitê de seleções da federação, Juvenal Silva. "Uribe já foi informado sobre a punição e deixamos claro que outro incidente como o do Japão resultará na rescisão imediata do seu contrato", completou. A punição deve custar aproximadamente R$ 22 mil a Uribe, que voltou o comando da seleção peruana no dia 8 de março - ele já havia dirigido o time nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. Ex-jogador da seleção, Uribe tem um histórico de indisciplinas no futebol peruano. Um dia antes de ter assumir o Peru, participou de uma briga em seu último jogo como técnico do Cienciano. A equipe desperdiçou uma vantagem de dois gols e foi derrotada por 3 a 2, em casa para o Melgar, pelo Torneio Clausura. O treinador invadiu o gramado no fim do jogo para protestar agressivamente contra o árbitro, que marcou um pênalti para o time visitante no último minuto.