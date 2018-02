Técnico do Peru é suspeito autorizar festa polêmica

O técnico da seleção do Peru, José del Solar, deverá explicar se autorizou ou não que o atacante Claudio Pizarro organizasse uma festa após o jogo contra o Paraguai pelas Eliminatórias para a Copa de 2010, disse nesta terça-feira o presidente da comissão do Peru para o próximo Mundial, Juvenal Silva. "Del Solar está na Espanha e quando chegar terá que esclarecer esta denúncia à Comissão e à opinião pública", declarou Silva. Com suas declarações, Silva faz referência à denúncia feita pelo jornalista Jaime Bayly no último domingo. Ele afirmou que Del Solar deu permissão a Pizarro, do Chelsea, para voltar para casa e organizar uma festa um dia após o empate sem gols entre Peru e Paraguai em outubro, três dias antes da derrota de 2 a 0 para o Chile. "Prefiro esperar que Del Solar entre em contato com a Comissão para a Copa e que ele mesmo nos confirme se esta denúncia é correta ou não", disse Silva. O dirigente também disse que a Comissão continuará investigando o escândalo protagonizado por Pizarro, Jefferson Farfán, Santiago Acasiete e Andrés Mendoza na concentração da seleção peruana após o empate de 1 a 1 com o Brasil pelas Eliminatórias. "Continuamos com as investigações, queremos chegar ao fundo sobre estes atos de indisciplina que prejudicaram a imagem da seleção em nível mundial", concluiu Silva.