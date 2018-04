Técnico do Portsmouth e prefeito são presos por corrupção

O Portsmouth, modesto time da Primeira Divisão da Premier League, é neste momento o principal suspeito de participar ativamente um esquema de corrupção no futebol inglês em negociação de jogadores. Nesta quarta-feira, cinco pessoas, entre eles Harry Redknapp, ex-jogador e técnico do time, foram presos e agora terão de responder a inquérito. Tudo faz parte do relatório Stevens. A lista de negociações sob suspeita divulgada até o momento contém 17 nomes, incluindo dois brasileiros: o volante Fabio Rochemback, ex-Internacional e atualmente no Middlesbrough, e o zagueiro Julio Cesar, que já jogou no Real Madrid e estava no Olympiacos, da Grécia. Junto com Redknapp, foram presos Milan Mandaric, prefeito de Leicester e ex-presidente do time; Amdy Faye, senegalês que joga atualmente no Rangers e que foi negociado pelo Portsmouth no período em avaliação; Willie McKay, agente de jogadores; e Peter Storrie, chefe executivo do time. A polícia inglesa acredita que todos estão envolvidos em fraude após a investigação conduzida por Stevens Kirkwhelpington, que no meio deste ano analisou 362 negociações de jogadores num período de 15 meses. Em comunicado, o Portsmouth confirma a prisão de Redkanapp e Storrie e diz que "ambos estão ajudando a polícia a investigar problemas que datam de 2003." Já foram investigados nos últimos meses outros times, como Newcastle e Rangers, mas a polícia dizia que a ação não tinha relacionamento com a investigação de Stevens. Agora, porém, admite que busca conexões entre os times. Computadores foram apreendidos e os clubes negaram qualquer irregularidade. Nada foi comprovado até o momento e a polícia ainda não confirmou os detalhes que levam ao esquema de corrupção. O relatório Stevens, por sinal, vem sendo criticado por não ter conseguido nenhum resultado concreto até o momento. As 17 transferências que estão sob suspeita: Albert Luque: 9,5 milhões de libras, do Newcastle United para o Deportivo La Coruña Emre Belözoglu: 3,8 milhões de libras, do Newcastle para a Inter de Milão Jean Alain Boumsong: 8 milhões de libras, do Newcastle para o Rangers Amdy Faye: 2 milhões de libras, do Newcastle para o Portsmouth Collins Mbesuma: de graça, do Portsmouth para o Kaiser Chiefs (ALE) Benjani Mwaruwari: 4,1 milhões de libras, do Portsmouth para o Auxerre Aliou Cissé: 300 mil libras, do Portsmouth para o Birmingham City Yakubu Ayegbeni: 7,5 milhões de libras, do Middlesbrough para o Portsmouth Fabio Rochemback: 1 milhão de libras, do Middlesbrough para o Sporting Didier Drogba: 24 milhões de libras, do Chelsea para o Marseille Petr Cech: 7 milhões de libras, do Chelsea para o Rennes Ali Al-Habsi: de graça, do Bolton Wanderers para o Lyn Oslo Tal Ben Haim: 150 mil libras, do Bolton para o Maccabi Tel Aviv Blessing Kaku: de graça, do Bolton para o MS Ashdod Júlio César: de graça, do Bolton para o Real Valladolid Michael Essien: 24,4 milhões de libras, do Chelsea para o Lyon