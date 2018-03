Técnico do PSG quer vitória sobre o Real para dedicar a Neymar

Unai Emery, técnico do Paris Sain-Germain, está otimista para o confronto de terça-feira pela Liga dos Campeões contra o Real Madrid e pretende dedicar a Neymar a classificação paras quartas de final.

"O mundo do futebol espera por esse jogo. Estamos otimistas que poderemos corresponder a expectativa com uma grande apresentação. O grupo todo está com muita vontade para obter o resultado e dedicar a vitória para Neymar", disse o treinador, que vai escalar o argentino Di Maria para a vaga do astro brasileiro.

Emery disse que o PSG precisa dar uma resposta a seus torcedores sem a presença de Neymar em campo. "Tenho total confiança em todos os jogadores. Qualquer um tem condição de jogar e representar bem a equipe."

Antes do esperado duielo com o Real Madrid, o Paris Saint-Germain joga diante do Troyes, neste sábado, pela 28ª rodada do Campeonato Francês. O treinador não quis confirmar mudanças na equipe, mas deu a entender de que deve escalar vários reservas.

Diarra e Thiago Motta disputam uma vaga no meiode campo do time titular.

Se na Liga dos Campeões a missão do PSG é complicada, pois precisa reverter uma desvantagem de 3 a 1 no jogo de ida para ficar com a classificação, a conquista do título francês se aproxima a cada rodada. A 11 rodadas do final, o paris soma 71 pontos, contra 57 do Monaco, segundo colocado.