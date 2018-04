Técnico do Real dá por certa ida de Nistelrooy ao Hamburgo O técnico do Real Madrid, Manuel Pellegrini, deu por certa a saída do atacante holandês Ruud van Nistelrooy para o Hamburgo, da Alemanha. O jogador passou por exames médicos em Madri e no domingo pode se despedir da torcida do estádio Santiago Bernabéu.