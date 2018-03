Técnico do Real Madri reafirma interesse em Cristiano Ronaldo

O técnico do Real Madrid, o alemão Bernd Schuster, afirmou nesta segunda-feira que "uma contratação espetacular" para a próxima temporada "seria a de Cristiano Ronaldo", embora reconheça que será "complicadíssimo" conseguir que o português jogue pela equipe espanhola agora. O técnico alemão afirmou que espera que haja "sorte" para melhorar o elenco para o ano que vem. Além disso, ele comentou os desafios do Real Madrid para a próxima temporada e afirmou que sabe que será necessário seguir mais longe na Liga dos Campeões. "Este ano chegamos à fase eliminatória em um momento ruim, com lesões e coisas desta natureza. Não devem ser feitos muitos retoques. O problema não é o elenco, é o momento no qual se chega", concluiu o técnico que recebeu nesse domingo a taça oficial pela conquista do bicampeonato espanhol. O Real Madrid terminou o campeonato com 85 pontos, batendo o recorde da competição.