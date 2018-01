Técnico do Real Madrid confirma Robinho como titular O técnico Fabio Capello, do Real Madrid, elogiou a evolução do atacante Robinho, e afirmou que o brasileiro "ganhou a condição de titular". Após ter sua forma física criticada por Capello, Robinho deu início a um processo de recuperação, e a melhora em seu rendimento vem sendo visível: o atacante marcou gols nas três últimas partidas do clube merengue. "Robinho ganhou a condição de titular por ter recuperado uma excelente condição física. Além disso, está melhor psicologicamente", assegurou o treinador. Capello reconheceu que o ambiente na equipe está melhor, pois "as vitórias são um bom remédio para todos", e destacou a recuperação de Emerson. "Recuperamos um jogador importante, a poucas partidas do fim da temporada", concluiu.