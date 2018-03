Técnico do Real Madrid diz que Robinho vai ficar no time

O alemão Bernd Schuster, técnico do Real Madrid, reforçou neste sábado que o atacante brasileiro Robinho vai permanecer no clube na próxima temporada. Veja também: Classificação / Últimos resultados / Próximos jogos "Robinho não vai embora. Com ele e Robben, temos dois jogadores muito importantes para o lado esquerdo. Precisamos fazer um papel melhor na Liga dos Campeões do ano que vem. É preciso melhorar o elenco, não podemos piorá-lo", afirmou. Schuster também confirmou que se o elenco do Levante confirmar a greve e não entrar em campo no Estádio Santiago Bernabéu neste domingo, não haverá amistoso com uma equipe convidada. "Só teremos um jogo e será contra o Levante. Qualquer outra coisa seria ridícula. Se não pudermos jogar, só faremos a festa", concluiu.