Técnico do Real Madrid minimiza briga entre Pepe e Balboa

O técnico do Real Madrid, o alemão Bernd Schuster, minimizou o início de confusão entre o zagueiro brasileiro Pepe e o meia Balboa, mas decidiu deixar o jovem espanhol de fora da partida contra o Real Mallorca, que acontece neste domingo. No treino da última sexta, Balboa respondeu a uma entrada de Pepe no coletivo com um murro no brasileiro. Schuster minimizou a polêmica e decidiu punir o espanhol, que nos últimos jogos estava recebendo oportunidades. "Não vai chegar a mais do que aconteceu, pois está encerrado. São questões que vivemos todos os anos em todas as equipes, não é novo. Ninguém gosta, mas são fruto da intensidade. Acabou e hoje [sábado] treinaram de forma normal, pois não há nada pessoal", declarou.