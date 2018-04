Técnico do Real Madrid não vê ambiente conturbado no Barça

O técnico do Real Madrid, o alemão Bernd Schuster, analisou a crise que surgiu no Barcelona após as declarações polêmicas feitas pelo brasileiro Edmílson e afirmou que não vê um ambiente negativo na equipe adversária. Schuster acredita que situações como a vivida pelo Barcelona são normais em equipes grandes e disse que não espera que o time catalão seja prejudicado. "Não vejo um ambiente negativo neste vestuário. De fora não consigo ver nada, mas não sei o que acontecerá dentro. Após as declarações não acho que haja um ambiente negativo", disse. "Equipes como Barcelona ou Real Madrid são grandes para saber enfrentar problemas e jogar com pressão. É uma equipe perfeitamente capaz de passar acima de tudo isto e seguir em sua linha de vencer partidas", acrescentou.