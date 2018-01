Técnico do Real Madrid nega ter relação ruim com James Rodríguez

James, um dos destaques do Real Madrid na temporada passada, voltou recentemente aos gramados após uma ausência de dois meses por causa de uma lesão muscular. No entanto, Benítez o utilizou em poucas ocasiões e isso tem contribuído para alimentar as especulações de uma relação conturbada.

O meia de 24 anos só foi titular em três partidas do Campeonato Espanhol nesta temporada e não participou da Liga dos Campeões. Benítez, que assumiu a equipe no começo desta temporada ao substituir o italiano Carlo Ancelotti, disse nesta terça-feira aos jornalistas que James conta com "meu apoio e confiança plena".

"Não há nenhum problema, é um grande jogador", disse Benítez, que tem sido criticado nas últimas semanas depois de derrotas do Real Madrid, entre elas a goleada em casa de 4 x 0 diante do Barcelona.

"Quanto mais treine e jogue, estará mais perto do James que todos queremos e conhecemos...O tema é claro, o que quero é ver o melhor James em cada partida, fazendo muitos gols", acrescentou ele, antes do confronto de quarta-feira pela Copa do Rei, contra o Cádiz, da terceira divisão espanhola.

Para esse jogo o Real não poderá contar com o lateral brasileiro Marcelo, que não se recuperou de lesão.

(Por Iain Rogers)