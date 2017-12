Técnico do Real quer final com Manchester O técnico Carlos Queiroz, do Real Madrid, declarou ao jornal espanhol ?Marca? que sonha com uma final da Liga dos Campeões da Europa, em maio, contra o Manchester United, sua ex-equipe. ?Seria uma final dos sonhos?, disse o treinador português. Para que o desejo de Queiroz seja realizado, o Real precisa primeiro superar o Bayern de Munique nas oitavas-de-final. ?A eliminatória contra a equipe alemã é uma final antecipada. Nós vamos encontrar um adversário muito, muito forte?, assegurou.