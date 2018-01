Técnico do Rio Branco pede demissão Magoado após a goleada do Santos sobre o Rio Branco por 5 a 1, o técnico Luís Carlos Cruz resolveu entregar o cargo. Justamente no dia em que completava 41 anos, ele achou melhor deixar o comando para o bem do clube. "Não tem como explicar quatro derrotas seguidas. Sei que no futebol é preciso, às vezes, mudar para melhorar. Tomara que quem vier tenha mais sucesso do que eu", finalizou. Antes de cair diante do Santos, o Rio Branco perdeu para a Portuguesa Santista (3 a 1), Santo André (2 a 1) e Corinthians (3 a 1). O próximo jogo do time será domingo contra o Atlético Sorocaba, lanterna do Campeonato Paulista.