Técnico do River admite Barça favorito, mas avisa: 'Temos um coração enorme' O River Plate não terá tarefa fácil neste domingo. Às 8h30 (horário de Brasília), em Yokohama, decidirá o título do Mundial de Clubes contra o poderoso Barcelona, time mais vitorioso do cenário europeu na última década. Por isso, o favoritismo está todo do outro lado, mas se engana quem pensa que a equipe argentina se contentará com o vice do torneio.