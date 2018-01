Técnico do Santos faz de tudo para acabar com favoritismo No esforço para negar a evidente superioridade técnica do Santos na disputa da semifinal contra o Bragantino, o técnico Vanderlei Luxemburgo recorre até ao time santista campeão brasileiro de 2002. ?Quem fala em favoritismo deve procurar saber o que aconteceu com aquela equipe dirigida pelo Leão em 2002 [classificou-se em oitavo e, de saída, eliminou o virtual campeão São Paulo, em dois jogos]?, argumenta. ?Esse negócio de dez, 15 pontos a mais na fase de classificação não quer dizer nada. Apenas adquirimos o direito de disputarmos a semifinal, o que também aconteceu com o Bragantino, que não é um convidado. Agora, começa uma outra competição. Nossa única vantagem é jogar por dois resultados iguais, desde que não sejam duas derrotas?, discursa. Pelo trabalho que fez com os titulares durante a semana, Luxemburgo deixou claro que pretende assegurar a passagem para a final com resultado vantajoso no jogo deste sábado. Porém, nas entrevistas insistiu que tem grande respeito pelo adversário, embora não o tema, e que a decisão será no segundo jogo, domingo da próxima semana, no Morumbi. ?Não vejo como definir uma situação nessa primeira partida. O que pode acontecer é aumentarmos ou diminuirmos a nossa vantagem?, concluiu.