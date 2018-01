Técnico do Santos intensifica treinos Depois de dois dias de folga, o Santos retorna amanhã ao Centro de Treinamento Rei Pelé, a fim de se preparar para o jogo de sábado, em Americana, quando enfrenta o Rio Branco, em mais uma partida a ser realizada no interior. Robert e Pereira treinam normalmente, mas não vão jogar, já que cumprirão suspensão automática, por terem recebido o segundo cartão amarelo diante do União São João. Mesmo sendo feriado, Geninho resolveu não dar folga à equipe, que deve treinar em dois períodos amanhã. O fato de o Santos manter-se na liderança do Campeonato Paulista, com 14 pontos ganhos, segundo o treinador, não é motivo para o time se descuidar dos treinos. "Na quarta colocação, com 12 pontos, a equipe do Rio Branco é a única invicta no torneio, razão pela qual, todo o cuidado é pouco", argumenta o técnico. Marcelo Silva deverá assumir o lugar de Robert, enquanto a substituição de Pereira ainda está sendo estudada. Geninho não descarta a possibilidade de escalar Rodrigo Costa, que poderá estrear com a camisa do Santos no sábado. "Tudo vai depender dos treinos", pondera o treinador, lembrando que os confrontos no interior não são tão fáceis quanto parecem, levando-se em conta que, enquanto alguns clubes almejam classificar-se para a fase final do Paulistão, outros vão fazer de tudo para escapar do rebaixamento.