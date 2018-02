Técnico do São Bento pede divisão de responsabilidades Ninguém irá segurar o caixão sozinho?. A frase do técnico do São Bento, João Abelha, após a goleada sofrida para o Guaratinguetá por 6 a 1, mostra que o time de Sorocaba já dá praticamente como certo o rebaixamento no Campeonato Paulista. O time é o 16.º colocado, com 13 pontos, uma posição acima dos que desceriam se o campeonato terminasse hoje. Segundo alguns matemáticos, a chance do São Bento cair para a Série A-2 é de 45,8%. O técnico Abelha já adiantou que se o rebaixamento acontecer ninguém será culpado individualmente. ?Eu não quis isentar ninguém, afinal quando assumimos o São Bento nós sabíamos o risco que iríamos correr. Por isso, todos iremos carregar o caixão se for necessário?, explicou Abelha, tirando responsabilidades da campanha do time armado inicialmente por Freddy Rincón. O São Bento sofreu as duas maiores goleadas do Paulistão, ambas por 6 a 1, para o Marília e para o Guaratinguetá. Com apenas 13 pontos conquistados, o time de Abelha é o 16.º na tabela, uma posição acima do grupo dos rebaixados.