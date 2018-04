Técnico do Schalke nega transferência de Rafinha ao Bayern

O técnico do Schalke 04, Felix Magath, negou neste domingo que o lateral-direito brasileiro Rafinha vá ser transferido ao Bayern de Munique, desmentindo, assim, as informações que divulgaram no sábado pela imprensa alemã.

"Posso garantir que Rafinha não vai para o Bayern", sentenciou o técnico a respeito do jogador, de 23 anos.

As especulações sobre uma rápida contratação de Rafinha dispararam no sábado, pouco antes do jogo do Bayern contra o Wolfsburg, o campeão alemão.

O Bayern desmentiu primeiro a transferência, mas depois o presidente do clube, Karl-Heinz Rummenigge, disse que pensariam no assunto.