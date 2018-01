Técnico do Sertãozinho é demitido A sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A-2 terminou no último domingo com dois técnicos ameaçados de perder o emprego. Para um deles, Edson Só, do Sertãozinho, a segunda-feira confirmou a queda depois de duas derrotas seguidas na competição, a última para o Botafogo, por 2 a 0, em Ribeirão Preto. Já para Márcio Rossini, do Rio Preto, o dia foi de alívio. O treinador até havia colocado seu cargo à disposição da diretoria depois da derrota por 1 a 0 para o Comercial, em casa, mas a cúpula do clube decidiu por sua permanência após uma reunião.