Técnico do Sevilla elogia Arana e pede tempo para adaptação do brasileiro

O técnico do Sevilla, Vincenzo Montella, falou sobre a situação do lateral-esquerdo brasileiro Guilherme Arana e pediu calma a quem quer vê-lo em campo. A tendência é que ele ainda não estreie na partida desta quarta-feira, contra o Manchester United, em casa, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

"Arana é um grandíssimo jogador. Ele veio de outra competição e teve mais de um mês de descanso. Tem que aprender com um novo campeonato, com um novo treinador e novos companheiros. Calma, cada coisa em seu tempo."

Destaques do Corinthians na conquista do Campeonato Brasileiro do ano passado, Arana assinou contrato com o Sevilla em dezembro, mas ganhou logo em seguida férias por conta do desgaste físico sofrido ao longo da temporada brasileira.

O jogador passou a poder ser relacionado pelo Sevilla no início de janeiro, quando foi aberta a janela de transferências da Europa. No entanto, seguiu treinando com o restante do elenco e até então não teve oportunidades de entrar em campo.

Sobre as oitavas de final, Montella pediu respeito ao Manchester United, mas não quer que sua equipe entre no nervosismo de atuar em um jogo mata-mata de Liga dos Campeões. "Essas partidas são de nível top. Tem que jogar com concentração e velocidade. Jogar com a cabeça e com o físico. Temos que ser atrevidos."

Para a partida, Montella contará com o atacante Joaquín Correa, que ficou sem treinar nos últimos dias para se recuperar de um incômodo muscular, mas teve a presença confirmada.