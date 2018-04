Técnico do Sevilla enaltece o Bayern e avisa: 'Lutaremos até a morte'

O técnico do Sevilla, Vincenzo Montella, comentou nesta segunda-feira sobre a importância do duelo contra o Bayern de Munique, terça-feira, em casa, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Desde 1958 que o time espanhol não chegava tão longe no principal torneio de clubes da Europa. Na ocasião, a equipe foi eliminada pelo Real Madrid. Agora, o time chega como azarão contra a equipe alemã, que já ergueu o troféu da competição por cinco vezes, a última delas na temporada 2012/2013.

"Eles têm um ataque muito bom. Conseguem marcar na maioria de suas partidas e temos que nos precaver", disse. "Seguramente, vamos lutar até a morte, sem dúvidas. Trabalhamos sempre com a convicção de melhorar e de que a equipe evolua a cada dia, partida após partida, independentemente se o rival tem melhor ou pior nível", completou.

Para a partida, o técnico italiano terá que suprir a falta de um dos principais jogadores da equipe. O meia argentino Éver Banega está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e ficará de fora. Montella não informou quem será o substituto.

"O Banega é um jogador com características bastante específicas. É algo que não podemos mudar, ele está fora. Mas estou convencido de que seu substituto conseguirá cumprir a função muito bem", disse Montella.

O Sevilla vem de um empate por 2 a 2 com o Barcelona no sábado, em casa, pelo Campeonato Espanhol. O resultado até poderia ser considerado bom, não fosse pelo Sevilla ter conseguido abrir dois gols de vantagem e desperdiçado boas chances de matar a partida.

"Quando enfrentamos rivais de alto nível há grande desgaste físico e mental. Pagamos no fim do jogo do Espanhol, mas gosto de estar nessa situação. Mas estamos acostumados a jogar a cada três dias contra grandes adversários. Isso nos permite chegar com mais capacidade e aproveitar o talento da equipe", finalizou.