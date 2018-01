Técnico do Sorocaba critica defesa Insatisfeito após a derrota do Atlético Sorocaba para o Juventus (3 a 2), domingo, o técnico João Martins fez duras críticas aos zagueiros de sua equipe. "Nem mesmo o time infantil do Atlético comete os erros que cometemos", disparou. De acordo com o treinador, as falhas nas bolas aéreas culminaram na derrota do jogo passado. Para acabar com esse problema, o zagueiro Samir, um especialista nas jogadas aéreas, entrará no time, próximo domingo, contra a Portuguesa, em São Paulo. Um dos três titulares - Alemão, Ronaldo Marconatto e Márcio Rocha - pode ficar fora. "É evidente que precisamos corrigir isso e vamos fazer", afirmou. O esquema 3-5-2, utilizado nas duas primeiras rodadas, também pode ser trocado pelo tradicional 4-4-2. Isso porque o Atlético sofreu cinco gols atuando dessa maneira. Na estréia empatou em 2 a 2 com o Corinthians.