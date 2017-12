Técnico do Sport promete sufocar Palmeiras Hélio dos Anjos assume: o Sport jogará como se tivesse um time pequeno pela frente. Não que despreze os jogadores do Palmeiras. Mas o treinador do time pernambucano disse à Agência Estado que só ficará perto da vaga se derrotar o ?favorito de São Paulo? na partida deste sábado, em Garanhuns. "Eu não tenho outra saída a não ser correr o risco. A postura do Sport será a mais ofensiva possível. A intenção é dar o mesmo sufoco que demos na partida do Parque Antártica. O potencial do meu time me permite reverter a expectativa que se vive em São Paulo de uma fácil vitória do Palmeiras. Pelo contrário: tenho toda a certeza de que o Sport tem tudo para ganhar o jogo. Tradição por tradição, nós também temos", ironiza o treinador. Hélio dos Anjos confirmou que pretende se aproveitar de dois fatores para conseguir essa vitória: o fato de atuar em Pernambuco e a rivalidade entre os times. "A nossa torcida é apaixonada. O estádio estará lotado de rubro- negros que farão tudo para empurrar o Sport à vitória. Esse apoio será fundamental da mesma maneira que os paulistas os ajudaram demais a ganhar o jogo no Parque Antártica. E existe outro fator a ser destacado. Como no início da década de 90, Palmeiras e Grêmio se tornaram rivais, agora a rivalidade do Palmeiras é com o Sport. A vontade dos meus jogadores de vencer é enorme." O técnico do Sport tem certeza de que a arbitragem não irá privilegiar o Palmeiras. "Sei da força econômica de São Paulo. Só que o Brasil inteiro estará acompanhando esse jogo. Vale a pena acreditar na honestidade de todos. Não importa se demoraram tanto para julgar o Sport e nos tirar o mando de jogo justo agora. Dentro de campo ninguém vai ter coragem de nos roubar. O Sport também é um clube grande. Tão grande quanto o Palmeiras ou o Botafogo." Mesmo podendo contar o com meia Fernando César, que cumpriu suspensão, o técnico preferiu manter a formação com Ataliba e Mancini, que, segundo ele, deu estabilidade ao meio de campo na vitória por 3 a 1 diante do Botafogo no sábado passado. Hélio dos Anjos lamenta os desfalques do zagueiro Sílvio Criciúma e do lateral Ademar, além de ainda não poder dispor do atacante Adriano Chuva, que não se recuperou totalmente de uma ruptura de músculo na coxa. "Independente dos desfalques que o Sport terá, o time está pronto para enfrentar o Palmeiras de igual a igual. Se estamos prontos para estragar a festa do Palmeiras? Sim. E fazer a nossa festa", resume o otimista Hélio dos Anjos.