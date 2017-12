Técnico do sub-20 do Fluminense deixa CTI de hospital após acidente de carro

Técnico da categoria sub-20 do Fluminense, Léo Percovich deixou o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Albert Sabin, em Juiz de Fora (MG). Ele segue internado no local depois de grave acidente automobilístico sofrido no último sábado na região.

Ex-goleiro do próprio Fluminense, além de Atlético-MG e outros clubes do Brasil, o uruguaio Léo Percovich ainda não tem previsão de alta médica. Sua esposa também deixou o CTI do Hospital Albert Sabin, enquanto dois filhos do casal seguem internados no CTI pediátrico da Santa Casa de Misericórdia.

Percovich e a família se envolveram em grave acidente no sábado. O carro em que estavam sofreu uma queda de cerca de 20 metros, ao cair de uma ponte na região de Santos Dumont (MG), na Zona da Mata. No mesmo veículo, estavam Percovich, sua esposa e os três filhos. A filha mais nova do casal não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois do ocorrido.

Ainda no sábado, o Fluminense decretou luto pela morte da criança. "O clube lamenta profundamente a perda, está dando apoio ao treinador neste momento difícil e decreta luto oficial de três dias. Um staff do clube está a caminho de Juiz de Fora", informou na ocasião.