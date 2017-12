Técnico do Togo pode permanecer após a Copa do Mundo O alemão Otto Pfister, de 68 anos, revelou neste sábado que pode continuar no comando da seleção do Togo após a Copa do Mundo. Para isso, o treinador espera "algumas mudanças no relacionamento com os dirigentes da Federação Togolesa". "Não descarto continuar. É só garantir que na federação haverá pessoas que trabalhem para o bem da equipe", explicou Pfister, que durante o Mundial chegou a abandonar a equipe por causa do desentendimento entre jogadores e dirigentes para acertar o valor da premiação. Desde que chegou ao comando do Togo, em fevereiro, o alemão vem encontrando problemas de relacionamento com a federação - inclusive, o secretário geral do Togo, Assogbavi Komlan, chegou a chamar Pfister de alcoólatra, o que deixou o técnico revoltado. Togo perdeu na estréia do Mundial para a seleção da Coréia do Sul por 2 a 1. O próximo jogo será disputado nesta segunda-feira, contra a Suíça.