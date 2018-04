Técnico do Tottenham manifesta interesse em Nistelrooy O técnico do Tottenham, Harry Redknapp, manifestou nesta terça-feira o interesse em contar com o atacante Ruud van Nistelrooy, do Real Madrid. O jogador holandês chegaria para substituir Roman Pavlyuchenko, que está insatisfeito por ser reserva e pode se transferir para o Zenit, da Rússia.