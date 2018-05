Técnico do Uruguai convoca Martín Silva e Arrascaeta para Eliminatórias

O técnico da seleção do Uruguai, Óscar Tabárez, convocou nesta sexta-feira dois jogadores que atuam no futebol brasileiro: o goleiro Martín Silva, do Vasco, e o meia De Arrascaeta, do Cruzeiro. Da dupla, somente o goleiro será problema para o time brasileiro durante a rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.

Martín Silva deve perder ao menos duas partidas do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, justamente na reta final, quando a equipe carioca tenta reagir para buscar o título - atualmente é o segundo colocado, atrás do Atlético-GO.

O goleiro reserva da seleção uruguaia vai desfalcar o Vasco nas partidas contra o Luverdense, no dia 8, e Bragantino, no dia 12, pela 35ª e 36ª rodadas. Martín Silva defenderá o time carioca neste sábado, contra o Brasil de Pelotas, antes de se apresentar à seleção. Seu retorno será contra o Criciúma no dia 19, pela 37ª e penúltima rodada.

Arrascaeta, por sua vez, não deve causar dor de cabeça ao Cruzeiro. Isso porque o time mineiro não jogará neste período. O jogador deve se apresentar à seleção após o jogo contra o Fluminense, no domingo. E deve estar de volta a tempo de enfrentar o Sport, no dia 16.

O Uruguai entrará em campo nos dias 10 e 15, contra Equador, em casa, e Chile, em Santiago. Para a lista divulgada nesta sexta, a novidade foi o corte do meia Cristian Rodríguez por causa de uma lesão muscular.

O time uruguaio ocupa a vice-liderança da tabela das Eliminatórias, com 20 pontos, atrás somente do Brasil, que tem 21.

Confira a lista de convocados da seleção uruguaia:

Goleiros: Fernando Muslera (Galatasaray), Martín Silva (Vasco), Martín Campana (Independiente-ARG);

Defensores: Maximiliano Pereira (Porto), José María Giménez (Atlético de Madrid), Diego Godín (Atlético de Madrid), Sebastián Coates (Sporting), Gastón Silva (Granada), Álvaro Pereira (Cerro Porteño), Federico Ricca (Málaga);

Meio-campistas: Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro), Mathias Corujo (San Lorenzo), Nicolás Lodeiro (Boca Juniors), Álvaro González (Lazio), Carlos Sánchez (Monterrey), Egidio Arévalo Ríos (Chiapas), Matías Vecino (Fiorentina), Diego Laxalt (Genoa), Gastón Ramírez (Middlesbrought);

Atacantes: Luis Suárez (Barcelona), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Diego Rolan (Bordeaux), Abel Hernández (Hull City) e Cristhian Stuani (Middlesbrough).