Técnico do Uruguai diz que vai explorar erros do Brasil

O técnico do Uruguai, Oscar Tabárez, afirmou nesta segunda-feira que vai tentar "explorar os erros" da seleção brasileira para conquistar a vitória na partida da próxima quarta-feira, no Morumbi, pelas Eliminatórias para a Copa da África do Sul de 2010. "O Brasil tem uma forma definida de jogar e nós tentaremos explorar seus erros para tentar um resultado positivo", afirmou. "Tentaremos manter a posse de bola e, com ela, definir por onde atacar", destacou Tabárez. O treinador do Uruguai afirmou ainda que há um "risco muito grande" em escalar sua seleção com três zagueiros para a partida contra o Brasil. Tabárez também indicou que pode mudar o sistema tático e até mesmo a escalação do Uruguai para a partida no Morumbi, e lembrou o confronto entre as duas seleções pela Copa América deste ano, disputada na Venezuela. "Devemos ter memória e lembrar o que foi o segundo tempo da equipe contra o Brasil na Copa América", disse. O Brasil eliminou o Uruguai, nos pênaltis, nas semifinais da Copa América, após empate em 2 a 2 no tempo regulamentar. Na ocasião, a seleção brasileira fez um bom primeiro tempo e terminou em vantagem no marcador, mas na etapa final os uruguaios pressionaram os comandados de Dunga e quase conseguiram a classificação. O Uruguai estreou nas Eliminatórias com uma goleada de 5 a 0 sobre a Bolívia, em Montevidéu. Na segunda rodada, foi derrotado por 1 a 0 pelo Paraguai, em Assunção, e no último domingo ficou no 2 a 2 com o Chile, em casa.