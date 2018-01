Técnico do Uruguai provoca Parreira Faltam três semanas para o jogo contra o Brasil em Curitiba pelas Eliminatórias da Copa de 2006, mas o técnico uruguaio Juan Ramón Carrasco já deu início às provocações. Nesta segunda-feira, ele declarou em Montevidéu que se considera melhor que Carlos Alberto Parreira. "Entendo mais de futebol do que o técnico do Brasil e por isso me considero mais capaz do que ele. Meus jogadores acreditam muito em mim e por isso vamos jogar sem medo no Brasil, porque sabemos que poderemos ganhar", disse Carrasco. O treinador da seleção uruguaia não gostou de saber que Parreira afirmou numa entrevista que imagina que o Uruguai jogará retrancado contra o Brasil, com nove jogadores defendendo. "Cada um pode achar o que quiser. Mas se ele pensa mesmo assim, poderemos lhe dar uma linda surpresa."