Técnico do Uruguai testa mudanças para encarar o Brasil

O técnico Oscar Tabárez pensa em fazer algumas mudanças na seleção uruguaia para a partida de quarta contra o Brasil no Morumbi, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-americanas à Copa do Mundo de 2010. O meio-campo Diego Pérez, do Monaco, não se recuperou de uma contratura muscular sofrida no empate em 2 a 2 de domingo com o Chile, em Montevidéu. Seu substituto será Egídio Arévalo Ríos, do Monterrey mexicano. Na defesa, o zagueiro Maximiliano Pereira ocupará o lugar de Andrés Scotti. Além disso, Tabárez voltará ao esquema 4-4-2 usado nas partidas fora de casa, em lugar do 4-3-3 usado no estádio Centenário. O meio-campo Ignacio González ocupará o lugar do atacante Vicente Sánchez. Embora Tabárez não tenha confirmado ainda a escalação da equipe por esperar a recuperação de alguns jogadores, a mais provável escalação titular deve ser a seguinte: Carini, Pereira, Godín, Lugano e Fucile; Arévalo Ríos, Gargano, González e Cristian Rodríguez, Abreu e Suárez. O elenco uruguaio treina, nesta terça-feira, no centro da seleção, na periferia de Montevidéu, e viaja a São Paulo à tarde. Pouco depois de sua chegada, vai ao Morumbi para fazer um treino de reconhecimento da partida.