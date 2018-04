Técnico do Vasco afirma que Atlético-GO é superior Com a derrota do Atlético-GO para o Bahia, o Vasco assegurará o título simbólico do primeiro turno da Série B se pelo menos empatar contra o Ipatinga, no Maracanã. Apesar da perspectiva de assumir a liderança, o técnico Dorival Júnior reconheceu a superioridade do Atlético-GO e assegurou que o time goiano é o melhor, no momento, da Série B.