Técnico do Vasco crê na força do Palmeiras em clássico O gol marcado por Bernardo, nos acréscimos do segundo tempo, deu a vitória ao Vasco diante do Fluminense, no último domingo, por 2 a 1, e manteve a equipe na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Para conquistá-lo, precisará vencer o Flamengo no próximo domingo, no Engenhão, pela última rodada, e torcer por uma derrota do Corinthians diante do Palmeiras. Com a autoridade de quem já participou do clássico paulista, o técnico vascaíno, Cristóvão Borges, mostrou confiança nesta combinação de resultados.