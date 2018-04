Técnico do Vasco pede apoio da torcida contra o Ceará Empolgado com o apoio da torcida na partida entre Vasco e Ipatinga, quando o público foi de quase 80 mil pagantes, o técnico Dorival Júnior fez novamente um apelo para que os torcedores apoiem a equipe, contra o Ceará, sexta-feira, no Maracanã.